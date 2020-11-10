الجزائر... صحيفة تكشف موعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية

ذكرت صحيفة جزائرية أن المجلس الدستوري في الجزائر، سيعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن "مصادر موثوقة أفادت بأن انتهاء الأجال القانونية المحددة للإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري يوم الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستنتهي غدا الأربعاء الموافق 11 نوفمبر".

وتابعت الصحيفة: "وعليه فإن رئيس المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج مساء اليوم، أي قبل يوم واحد قبل انتهاء الأجال.

ولفتت الصحيفة إلى أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجزائري بلغت 23.7 في المائة، حسبما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي".

وتم إجراء الاستفتاء الدستوري في الجزائر، في الأول من نوفمبر، حيث تم دعوت نحو 25 مليون جزائري للتصويت، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".