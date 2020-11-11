تستهدف مليون طالب... الإمارات تطلق "المدرسة الرقمية" العالمية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، إطلاق المدرسة الرقمية، التي تهدف إلى توفير التعليم للطلاب في أي مكان حول العالم.

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، مشيرة إلى أن محمد بن راشد، أطلق، اليوم الأربعاء، المدرسة الرقمية، وكتب على "تويتر": "أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية". ستوفر تعليما ذكيا للطلاب أينما كانوا".

أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية" ..ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب أينما كانوا .. وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها .. نبدأ تجريبياً هذا العام ب٢٠ ألف طالب .. وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات .. pic.twitter.com/39oXwp7pkq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2020

وتابع: "ستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها"، مضيفا: "نبدأ تجريبيا هذا العام بـ20 ألف طالب وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات".

هناك فجوة علمية وتعليمية في عالمنا العربي .. ولدينا ملايين الأطفال الذين يفقدون سنوات تعليمية بسبب الظروف الاقتصادية أو النزاعات .. وإذا لم يتحرك أحد لعلاج هذه التحديات ستأتي أجيال يقودها الجهل والتطرف بدل أن تقود أوطانها بنور العلم والمعرفة.. pic.twitter.com/eGOjNwRp6J — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2020

وقال نائب رئيس الإمارات: "هناك فجوة علمية وتعليمية في عالمنا العربي"، مضيفا: "لدينا ملايين الأطفال الذين يفقدون سنوات تعليمية بسبب الظروف الاقتصادية أو النزاعات".

وأوضح حاكم دبي: "إذا لم يتحرك أحد لعلاج هذه التحديات ستأتي أجيال يقودها الجهل والتطرف بدل أن تقود أوطانها بنور العلم والمعرفة".