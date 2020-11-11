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    توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين

    العتيبة: الإمارات طبعت مع إسرائيل منعا لقرار كاد يسبب عواقب وخيمة على الشرق الأوسط

    © REUTERS / TOM BRENNER
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (46)
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    كشف سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، السبب الرئيس وراء تطبيع بلاده مع إسرائيل.

    وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض
    © REUTERS / TOM BRENNER
    السفير الإماراتي لدى واشنطن: سلطنة عمان والسودان لا تتعجلان التطبيع مع إسرائيل
    وذكر العتيبة في حوار مطلو مع القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تطبيع الإمارات مع إسرائيل هو قرار الأخيرة بضم الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، بدعوى أن هذا القرار يفترض أن يسبب عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.

    وأوضح العتيبة أن في حال إقراره بالفعل من قبل إسرائيل، فإنه سيتسبب في رد فعل سلبي عليها، وكان سيضع الأردن تحت ضغط كبير، ويجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الدفاع عن ذاك القرار. 

    وأضاف السفير الإماراتي في واشنطن بأن هذا القرار لم يحظ بشعبية في منطقة الشرق الأوسط، ويهدد كل الإنجازات العربية في عملية الانفتاح على إسرائيل، وهو ما دفع بلاده إلى البحث عن سبل لمنع خطة "الضم"، فكان السبيل الوحيد هو التطبيع مع إسرائيل.

    وأكد يوسف العتيبة أن نشر مقال رأي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، قد أثار الجدل حول خطوة خطة "الضم" ومدى التعاطي مع تطوير العلاقات مع إسرائيل، ولكنه كان مؤشرا طيبا نحو التطبيع الحقيقي مع تل أبيب. 

    وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أمريكية. 

    الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام
    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (46)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, الإمارات
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