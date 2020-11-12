إعلامية سعودية: إذا كانت هناك مقبرة لغير المسلمين في السعودية... فماذا يمنع وجود دور عبادة لهم؟

أثارت إعلامية سعودية جدلا واسعا بسؤالها عن السبب وراء عدم وجود دور عبادة لغير المسلمين في المملكة إن كان يوجد فيها مقبرة لهم.

وتساءلت الإعلامية إيمان الحمود في حسابها على موقع تويتر: "إذا كانت هناك مقبرة لغير المسلمين في السعودية... فما الذي يمنع من وجود دور عبادة لهم".

والحمود إعلامية سعودية مقيمة في فرنسا، تعمل في إذاعة مونت كارلو الدولية، وتقدم برنامجا بعنوان "ساعة خليجية".

إذا كانت هناك مقبرة لغير المسلمين في السعودية .. فمالذي يمنع من وجود دور عبادة لهم ‼️#وجهة_نظر — ايمان الحمود (@imankais1) November 12, 2020

وأثارت تغريدة الحمود عاصفة من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لوجهة النظر التي طرحتها.

وكتب أحد المعلقين: "صحيح بما أن هناك حوار واحترام للأديان الأخرى فالخطوة هذه قادمه بإذن الله".

وأكد أن "احترام الأديان الأخرى تعني أيضا احترام حق معتنقي هذه الأديان بممارسة طقوسهم وعبادتهم الدينية".

صحيح بما أن هناك حوار واحترام للاديان الاخرى فالخطوة هذه قادمه بإذن الله.

واحترام الاديان الاخرى تعني ايضا احترام حق معتنقي هذه الاديان بممارسة طقوسهم وعبادتهم الدينية. — Dr.Turki Alrajaan -د.تركي الرجعان (@TurkiBinAbduall) November 12, 2020

وقال آخر مؤيدا وجهة نظر الحمود: "أحد تلاميذ المسيح مدفون في جزيرة العرب حيث ذهب من القدس ليبشر بالدين الجديد، حسب الإنجيل. وفي الأرض التي تسمى اليوم السعودية، كان فيها العديد من الكنائس، وأحدهم هي كنيسة جبيل. سماحة الدين والبشر قديما كانوا أفضل من اليوم".

وكنيسة جبيل، هي كنيسة أثرية اكتشفت في شمال محافظة الجبيل، في المنطقة الشرقية في المملكة عام 1986.

احد تلاميذ المسيح مدفون في جزيره العرب حيث ذهب من القدس ليبشر بالدين الجديد، حسب #الانجيل. وفي الارض التي تسمى اليوم السعوديه، كان فيها العديد من الكنائس، وأحدهم هي #كنيسة_جبيل، الصور أدناه



سماحة الدين والبشر قديما كانوا افضل من اليوم pic.twitter.com/MTp252A5Av — أحمد الفرحان (@Ahmad_Alfarhan_) November 12, 2020

في المقابل، رد أحد متابعي الحمود بالقول: "هذا السؤال جاوب علية الملك عبدالله الله يرحمه..قال السعودية بلد الحرمين الشريفين وتعتبر مقدسة للمسلمين مثل الفاتيكان.. إذا تم بناء مسجد في الفاتيكان يحق لكم تتساءلون عن عدم وجود دور عبادة في السعودية".

هذا السؤال جاوب علية الملك عبدالله الله يرحمه..قال السعودية بلد الحرمين الشريفين وتعتبر مقدسة للمسلمين مثل الفاتيكان..اذا تم بناء مسجد في الفاتيكان يحق لكم تتساءلون عن عدم وجود دور عبادة في السعودية — Hmoud Al-Enezi (@hmoud18) November 12, 2020

وعلى المنوال نفسه، كتب آخر مبررا وجود مقبرة لغير المسلمين بالسعودية: "الموتى قبل الطائرات والمواصلات السريعة لا يمكن نقلهم إلى أوطانهم لدفنهم هناك لأن جثامينهم ستتعفن قبل الوصول عبر الجمال والسفن الشراعية وديننا قال إكرام الميت دفنه لذا في تلك الحقبة أوجدوا تلك المقابر لغير المسلمين".

الموتى قبل الطائرات والمواصلات السريعة لا يمكن نقلهم الى اوطانهم لدفنهم هناك لان جثامينهم ستتعفن قبل الوصول عبر الجمال والسفن الشراعية وديننا قال إكرام الميت دفنه لذا في تلك الحقبة اوجدوا تلك المقابر لغير المسلمين👍🏻 — faizah alrasheed (@AlrasheedFaizah) November 12, 2020

وأمس الأربعاء، أعلنت السعودية وقوع اعتداء خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في محافظة جدة "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

فيما قالت الخارجية الفرنسية إن الهجوم "نفذ بالمتفجرات، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

​وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم بمناسبة "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى (1914: 1918) التي تصادف الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني".