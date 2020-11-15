بعد بيع الفواكه والخضروات الإسرائيلية فيها... الناطق باسم نتنياهو: نقيم مزارع في الإمارات

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أن أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات.
هذه هي ثمار السلام!— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 15, 2020
أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات. كما ستقيم شركة أجركسكو الإسرائيلية مزارع في الإمارات ستزود بتقنيات إسرائيلية متطورة. pic.twitter.com/V9GyJr2K71
وأكد أنه ستقيم شركة "أجركسكو" الإسرائيلية مزارع في الإمارات، ستزود بتقنيات إسرائيلية متطورة.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
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