وسط بحث الأمم المتحدة عن مأوى لهم... 25 ألف إثيوبي فروا إلى السودان

وصل نحو 25 ألف إثيوبي إلى الحدود السودانية المجاورة، فرارا من الصراع في إقليم تيغراي.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء أمس السبت، بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا حتى السبت، قد ارتفع إلى 24 ألفاً و944 لاجئا.

وعقد معتمد اللاجئين، عبد الله سليمان، ومساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان، يان هينس مان، اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الصحة بالقضارف، تم من خلاله التباحث حول التدخلات التي تمت حتى الآن لاعانة هؤلاء اللاجئين والخطوات المطلوبة لمقابلة الزيادة المضطردة في أعدادهم.

ارتفاع عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين وصلوا لولايتي القضارف وكسلا جراء الحرب الدائرة في اقليم التقراي، حتى اليوم السبت الى أربعة وعشرين الف وتسعمائة أربعة واربعين لاجئا https://t.co/PUF0qZiUdE#سونا #السودان pic.twitter.com/kjPiKIWQBp — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 14, 2020

ونقلت الوكالة على لسان هينس مان، أن الأولوية القصوى حاليا هي توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين، وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة من الحدود

وقال هينس مان:

إن المفوضية تعكف الآن على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة.

وناشد معتمد اللاجئين، المنظمات العالمية والمجتمع الدولي، للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي، وقال إن الأوضاع في تفاقم مستمر وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتواء هذه الأوضاع.