بسبب عيوب قاتلة فيها... التجارة السعودية تتخذ إجراء بشأن آلاف السيارات

قررت وزارة التجارة السعودية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، استدعاء الآلاف من السيارات، بسبب عيوب قاتلة بها.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن تلك السيارات تحتوي عيوب قاتلة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وربما خسائر في الأرواح.

وأشارت "التجارة" السعودية إلى أنها قررت استدعاء 3331 مركبة من طراز "ميتسوبيشي باجيرو" الشهيرة.

"التجارة" تعلن عن ⁧#استدعاء⁩ 3,331 مركبة

🚘 ميتسوبيشي "Pajero"

🗓 2017 - 2018

🔻 لخلل في ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر للمركبة قد يؤدي إلى كسر الذراع مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أثناء القيادة.



⁧#سلمني_واسلم⁩ | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/nhLC8qUwG2 — وزارة التجارة (@MCgovSA) November 16, 2020

​وقالت إن السيارات المستدعاة جميعها من طرازات 2017 – 2018.

وأوضحت التجارة السعودية أن العيب يعود إلى خلل في ذراع التحكم الأمامي السلفي الأيسر.

وقلت إن هذا الخلل يؤدي إلى كسر الذراع، ما يزيد من مخاطر واحتمالية وقوع حوادث سير قد تكون قاتلة أثناء قيادة السيارة.