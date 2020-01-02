ما وراء استدعاء 19 سيارة"بورش" بالسعودية

كشفت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الخميس، عن وجود خلل فني في 19 سيارة فارهة مملوكة لكبار الشخصيات، من فنانين ورجال أعمال ونجوم في عالم الرياضة، حيث يقارب سعر الواحدة منها 150 ألف دولار.

وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن الاستدعاء يشمل 19 مركبة "بورش" من طراز"كاريرا 911" وسنة الموديل 2020، بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم، قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية "الفلشر"، مما يزيد من خطر وقوع حادث، كما دعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 19 مركبة

🚘 بورش "Carrera 911"

🗓 2020

🔻 لخطأ في برمجة وحدة التحكم قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية (الفلشر) مما يزيد من خطر وقوع حادث.



🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/N1xWg8TI8x — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 2, 2020

يذكر أن هذا ثاني استدعاء لسيارات "بورش" في غضون شهر واحد، إذ استدعت الوزارة الشهر الماضي، أكثر من 700 سيارة فارهة من الشركة ذاتها، من طراز "كايان" و" بناميرا"، بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

كما جاء الاستدعاء اليوم بعد ثلاثة أيام من استدعاء الوزارة لخمس سيارات فارهة من شركة ”بنتلي“ التي يقارب سعر الواحدة منها المليون ريال (نحو 265 ألف دولار) لوجود خلل فني أيضا يستوجب الإصلاح.