مصر... وزارة التعليم توضح تفاصيل انقلاب حافلة مدرسية وإصابة 14 طالبا

كشفت وزارة التعليم المصرية التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب حافلة مدرسية، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبا بالإضافة إلى السائق واثنين من المشرفين.

ونقل موقع بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، قوله إن المديرية تتابع حادث أتوبيس مدرسة "كرياتف"، مؤكدا أن سبب الحادث هو انحراف عجلة السيارة مما أدى إلى تصادم الأتوبيس في أحد أعمدة الإنارة.

وأوضح المصدر أن "هناك 14 طالبا مصابين بالإضافة إلى السائق واثنين من المشرفين وتم نقلهم إلى المستشفى، مشيرا أن هناك طالبا واحدا فقط في الرعاية المركزة، ولا يوجد وفيات".

وكان أتوبيس إحدى المدارس الخاصة قد تعرض لحادث مروري أثناء توصيل التلاميذ إلى مدرستهم، بالقرب من طريق المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم بالجيزة.

ووفقا للسلطات المصرية، كشفت التحريات أن سائق الحافلة اختلت عجلة القيادة في يده مما أدى إلى اصطدامها في الحواجز الخرسانية على جانب الطريق، مما أدى إلى انقلابها، وتم نقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.