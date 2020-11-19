الكويت... توجيهات أميرية بشأن الاقتصاد وسوق المال

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في قصر بيان، صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ صباح الخالد رئيــس مجلس الوزراء ونائبه، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشاد الأمير بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء هيئة مفوضي أسواق المال، الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ودعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت دوليا، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

فيما استعرض ولي العهد، مشعل الأحمد، في قصر بيان، في حضور وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير ونائب رئيس مجلس المفوضين، التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية 2019 /2020.

وأشاد الأحمد بالجهود المبذولة والإصلاحات التي تقوم بها الهيئة من أجل تطوير سوق المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز تنافسيته وكفاءته وثقة المستثمرين به واندماجه مع الاقتصاد العالمي لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد ولي العهد ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بسوق الأوراق المالية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، بما يسهم في دفع عجـلة النمو والتنمية الاقتصادية الكويتية نحو الازدهار والتطور.