مسؤول جزائري يزف بشرى سارة لمواطنيه بشأن كورونا

قال المدير العام لمعهد باستور الجزائري، الدكتور فوزي درار، إن هناك مفاوضات بين الجزائر والشركتين الأمريكيتين "فايزر" و"مودرنا ثيرابوتكس" من أجل لقاح كورونا.

ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، عن درار أن هناك مفاوضات جارية بين الجزائر والمخبرين الأمريكيين، لأن أبحاثهما في مرحلة متقدمة مع نتائج أولية.

وشدد على أنه يجب اتباع خطوات أخرى على مستوى منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، وهي وكالة اعتماد تابعة لوزارة خدمات الصحة الأمريكية، قبل الحصول على فكرة دقيقة حول الفعالية والمناعة التي يضمنها التطعيم العام.

وزف درار بشرى سارة لمواطنيه الجزائريين، قائلا:

الشيء المهم بالنسبة لنا هو الحصول على اللقاحات الأولى لجميع السكان، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة.

وأضاف أن الأولوية هم سلك الصحة وكبار السن وكذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، مشيرا إلى التزام الجزائر بشراء هذا المنتج بأقل تكلفة بفضل نظام كوفاكس (Covax) الذي يضم أكثر من 170 دولة.

وحول موعد توفر اللقاح، كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائري، الدكتور فوزي درار، أن الجرعات الأولى من اللقاح نفسه يمكن أن تكون متوفرة منتصف السنة المقبلة، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.