"أكبر مأساة في العالم"... "أنصار الله": مقتل وجرح آلاف الأطفال على يد التحالف العربي

اتهمت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بالتسبب في مقتل وإصابة 6848 طفلا في غارات جوية منذ انطلاق عملياته العسكرية في 26 آذار/ مارس العام 2015.

القاهرة- سبوتنيك. وفقا لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، قالت وزارة الصحة في صنعاء، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إن "تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) تسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم لأطفال اليمن، حيث قضى 2643 طفلا بقصف الطيران المباشر وجُرح 4205 وهذا شاهد على إجرام وخبث العدو".

وأضافت: "عدد الأطفال دون الخامسة من العمر المصابين بسوء التغذية قرابة مليوني طفل بينهم 400 ألف طفل بحالة حرجة و12 ألف طفل توفوا".

وأشارت إلى أن

الحصار الخانق على اليمن يودي بحياة مئات الآلاف من الأطفال وهناك الملايين منهم ينتظرون المصير نفسه.

وحمّلت الصحة في صنعاء، التحالف "المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية"، داعيةً العالم إلى "الوقوف وقفة جادة لإيقاف هذا العدوان والحصار ورفع المأساة عن اليمن عامةً والطفولة خاصة".

وطالبت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، الأمم المتحدة ومنظمة "اليونيسف" بـ"إعادة النظر في إدراج تحالف العدوان في القائمة السوداء لقتلة الأطفال".

ومنذ 26 من آذار/ مارس 2015 تقوم قوات دول عربية وإسلامية منضوية في تحالف تقوده السعودية بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.