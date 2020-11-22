إعلام: صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي تحكي قصة "السلام الحزينة"

قالت قناة عبرية، اليوم الأحد، إن صورة الفنان المصري، محمد رمضان، مع مطرب إسرائيلي تحكي قصة السلام الحزينة بين البلدين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأحد، بأنه على الرغم من تطور العلاقات الإسرائيلية الإماراتية وتسويق المنتجات الإسرائيلية في الإمارات، فإن مصر تطالب دائما بالمقاطعة.

وتحدثت القناة عن مدى معرفة محمد رمضان بهوية المطرب الإسرائيلي، عومير آدم الذي التقط معه صورة في دبي، وهي الصورة التي أثارت عاصفة في مصر، مستشهدة بالمذيع أحمد موسى في قناة "صدى البلد"، الذي أوضح أن صورة رمضان تعني كارثة حقيقية.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم مرور 41 عاما على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، فإن الشعب المصري لا يعترف بهذا السلام.

​وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بعد تداول صورة لمحمد رمضان مع مطرب إسرائيلي في إمارة دبي الخليجية.

ظهر محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطربا إسرائيليا.

ونشر رمضان مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عدد من الجماهير الذي اصطفوا لالتقاط الصور معه.

وكتب رمضان معلقا: "مافيش (ليس هناك) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه".

واستشهد الفنان المصري بالآية القرآنية "لكم دينكم ولي دين".

وفي وقت سابق أمس السبت، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع قناة صدى البلد: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع أشرف زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأكد زكي على أن النقابة سوف تستدعي محمد رمضان للتحقيق في الأمر.