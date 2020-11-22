بعد توتر بين الصين وأمريكا... وكالة: مسؤول كبير بالبحرية الأمريكية يزور تايوان سرا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن قيام مسؤول عسكري رفيع المستوى بالبحرية الأمريكية، بزيارة غير معلنة إلى تايوان، في حدث قد يثير غضب بكين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر - بينها مسؤول تايواني مطلع على الأمر - قولها، إن المسؤول هو أميرال خلفي، مايكل ستودمان، يشرف على الاستخبارات العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفقا لموقع البحرية الأمريكية على الإنترنت، فإن ستودمان هو مدير "J2"، التي تشرف على العمليات الاستخبارية، في قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة للجيش الأمريكي.

ورفض البنتاغون، عند سؤاله عما إذا كان ستودمان يزور تايوان، التعليق. تدعي الصين أن تايوان التي تخضع لإدارة ديمقراطية هي جزء من أراضيها.

عززت إدارة ترامب دعمها لتايوان، بما في ذلك مبيعات أسلحة جديدة وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين بكين وواشنطن وتبادل الإدانات.

يتبع...