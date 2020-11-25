وسط مزاعم عن زيارة سرية... مشروع جديد يربط إسرائيل بالسعودية

وأفادت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، بأن شركة "غوغل" تخطط لمد كابل من الألياف الضوئية يربط بين إسرائيل والسعودية، دون المرور عبر مصر.

وذكرت الصحيفة أن الكابل "بلو رامان" سيربط بين الهند وأوروبا مباشرة، فضلا عن ربط إسرائيل بالسعودية للمرة الأولى، وأن الشبكة الجديدة ستفتح ممرا جديدا أمام حركة الإنترنت العالمية، بعيدا عن الربط عبر مصر، نتيجة للمخاطر المحتملة لمرور الكابل في البحر الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بالأعطال المحتملة بسبب حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن طول الكابلات يبلغ أكثر من 5 آلاف ميل، وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، في وقت أطلق على المشروع اسم "بلو رامان" تيمنا بعالم الفيزياء الهندي، تشاندراسيخارا فينكاتا رامان.

وأشارت إلى أن المشروع الذي يربط الهند وأفريقيا مع القارة الأوروبية عبر إسرائيل والسعودية، هو أحدث مشاريع البنية التحتية الدولية لشركة "غوغل" في بناء شبكة تتمتع بقدرات أكبر لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو والبحث والمنتجات الأخرى.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، حدوث لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

من جابنها، حسمت وزارة الخارجية السعودية الجدل الدائر، بشأن هذا اللقاء السري، وغرد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ردا على تلك المسألة تحديدا: "لاحظت أن بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر مفاده أن سمو ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم".