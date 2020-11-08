"غوغل" تجعل أصحاب الشركات يتحكمون في هاتفك لو لم تدفع أقساطك

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية النقاب عن تطبيق مثير للجدل، والذي يمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هاتفك الشخصي.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد المقدم "غوغل" سيمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هواتف مستخدميهم وحظر خدمات بعينها في حالة تخلفهم عن سداد مدفوعاتهم او أقساطهم.

وأطلقت غوغل على تطبيقها الجديد اسم "ديفيس لوك كونترولر".

وتم تصميم التطبيق بحيث يسمح للدائنين والبنوك وشركات النقل أيًا كان من تدين له بالمال، بتحديد الوظائف على الجهاز إذا تخلفت عن السداد.

وتم وصف وظيفة التطبيق في متجر "غوغل بلاي" على النحو التالي: "يتيح ديفيس لوك كونترولر، إدارة الجهاز لموفري الائتمان. يمكن لمزودك تقييد الوصول إلى جهازك عن بُعد إذا لم تقم بإجراء الكثير من المدفوعات. إذا كان جهازك مقيدًا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل مكالمات الطوارئ والوصول إلى الإعدادات، متاحة".

لكن التقرير حذر من أن هناك معضلة أخلاقية مع تطبيقات مثل هذه، التي تسمح لجهات خارجية في التحكم بهواتف أشخاص آخرين.