تسجيل
11:55 GMT30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    إسرائيل تعتزم مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بـ "اللاجئين اليهود" من الدول العربية

    © Sputnik . Roman Makhmutov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603956_0:0:3206:1805_1200x675_80_0_0_17363cb69848d2c959b0bc1bd0dbbddf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011301047350189-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    قال جلعاد أردان المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يعتزم طرح مشروع قرار في المنظمة الدولية يدعو إلى الاعتراف بـ "اللاجئين اليهود من الدول العربية".

    جاء ذلك في مقال نشره أردان بصحيفة "يسرائيل هيوم" تحت عنوان "اتفاقات أبراهام.. فرصة لمساعدة يهود الدول العربية".

    وقال السفير الإسرائيلي في مقدمة مقاله: "لن تسمع قصتهم في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، ولن تجد صورهم معلقة في المعارض المقامة بأروقة الأمم المتحدة. هؤلاء هم 850 ألف لاجئ يهودي تم طردهم من الدول العربية وإيران".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    رد فعل مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أثناء كلمة أردوغان... فيديو

    وأضاف: "بالنسبة للأمم المتحدة، هم لاجئون يمكن "نسيانهم". لكن ليس بالنسبة لنا. بعد الفشل في الحيلولة دون إقامة دولة إسرائيل، وكجزء من الغضب العربي على قرار 29 نوفمبر (قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947)، شنت الدول العربية حربا ليس فقط ضد الدولة اليهودية الوليدة، بل أيضا ضد الجاليات اليهودية المزدهرة والمسالمة التي عاشت داخلها".

    وزعم أردان أن "جاليات كاملة في المغرب والعراق ومصر وسوريا ولبنان وإيران وفي دول أخرى تم "محوها"، ومعها تراث وثقافة وتاريخ امتد لآلاف السنين".

    وشن الدبلوماسي الإسرائيلي هجوما ضد المنظمة الدولية، بقوله: "لم تفعل الأمم المتحدة أي شيء على الإطلاق، ولم تسمح بالاعتراف بالظلم الهائل الذي لحق بإخواننا الذين قُتلوا وهوجموا ونهبت ممتلكاتهم من قبل الدول العربية".

    وتابع: "عملت الأمم المتحدة في العقود التي تلت إبعاد اليهود من تلك الدول، على مساعدة "اللاجئين الفلسطينيين" فقط".

    ومضى قائلا: "أرى ذلك كواجب أخلاقي لإسرائيل ولي شخصيا لمواجهة وتصحيح الظلم الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا الذين طردوا. وكسفير إسرائيل بالأمم المتحدة وانطلاقا من التزام عميق تجاههم، سوف أعمل على ترسيخ القضية في وعي المجتمع الدولي".

    وقال أردان: "لذلك قررت مع تولي المنصب (في 5 يوليو/تموز 2020)، أن أقود حملة دبلوماسية دولية لتمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف باللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران".

    واعتبر أن هدف الاقتراح "ليس الصدام مع جيراننا، ولكن تحقيق العدالة والمساواة في موقف العالم من الظلم الهائل الذي لحق بأبناء شعبنا".

    ومضى قائلا: "أعتزم تقديم القرار قريبا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، واستغلال العلاقات التي قمت بتكوينها بالفعل مع العديد من السفراء من أجل حشد دعم واسع".

    وزاد أردان: "إذا كان المجتمع الدولي يعتزم تعزيز فرصة للسلام بيننا وبين جيراننا، فيتعين عليه أن يعترف بالحقيقة التاريخية والظلم الذي تعرض له اليهود العرب. قد لا يغير الخطاب الذي سنطرحه في أروقة الأمم المتحدة التاريخ، لكنه سيعيد الاحترام المناسب ويعترف بالظلم الذي حدث على مدى عشرات السنين".

    وختم مقاله بالقول: "تمثل "اتفاقيات إبراهام" أيضا نقطة مضيئة تجاه آلاف اليهود الذين بقوا في الدول العربية. التقارب بين إسرائيل والبحرين والإمارات، وآمل قريبا مع دول عربية أخرى- سيشجع قادة العالم العربي على دعم الجاليات اليهودية الموجودة، والسماح لهم بالحفاظ على ثقافتهم بكل فخر ودون خوف".

    انظر أيضا:

    رسالة إيرانية للأمم المتحدة: مؤشرات خطيرة عن مسؤولية إسرائيلية في اغتيال فخري زاده
    بيان سوداني بشأن أنباء عن مساندة إسرائيل في الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي كلف اقتصاد غزة 17 مليار دولار
    الأول بعد توقيع اتفاق السلام... إعلام: السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    اللاجئون الفلسطينيون, الأمم المتحدة, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بالميرا (تدمر قبل الحرب في سوريا) للمصور مارتن تشامبرلين، الفائز في فئة التصوير حيث حدث التاريخ من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    تدمر قبل الحرب وأهرامات الجيزة... الفائزون في مسابقة "المصور التاريخي لعام 2020"
    تحالف شطرنجي
    ماذا وراء تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا من جهة واليونان والإمارات من جهة؟
    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك