وزير الخارجية الإسرائيلي: مستقبلنا معرض للخطر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، إن تأجيل اعتماد الميزانية وجعلها رهينة لاعتبارات نتنياهو الشخصية، يضر بالصحة العامة ويعرض مستقبلنا ومستقبل أطفالنا للخطر.

ونشر أشكنازي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن بلاده معرضة للخطر، في حال عدم إقرار ميزانية العام 2020/2021.

وزار غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة (شمالي إسرائيل)، واستمع من الطاقم الطبي والإدارة فيها إلى النتائج المباشرة والأضرار طويلة المدى التي لحقت بالنظام الصحي بسبب عدم تحويل الميزانية.

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הצוות הרפואי המסור זקוק לגב מדיני וממשלתי מאחוריו כדי להמשיך ולהציל חיים.



המסקנה היא חד משמעית: דחיית התקציב והחזקתו כבן ערובה לשיקוליו האישיים של נתניהו פוגעת בבריאות הציבור ומסכנת את עתידנו ועתיד ילדינו. pic.twitter.com/B2agnVz2ns — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 1, 2020

وقال أشكنازي خلال زيارته للمستشفى:

الطاقم الطبي المتفاني يحتاج إلى دعم سياسي وحكومي لمواصلة إنقاذ الأرواح.

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوته إلى وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، لعدم حل الكنيست ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة جديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو قد قال إن حزبه الحاكم "الليكود" سيصوت غدا ضد حل الكنيست لأن الدولة في حاجة إلى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين وقعوا في ضائقة.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ولكن ليس في الفترة الراهنة، وإنما في شهري مايو/آيار أو يونيو/حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.