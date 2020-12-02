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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    بعد زيارة تميم بن حمد إلى تركيا... مجلس الوزراء القطري يصدر بيانا

    © REUTERS / HANDOUT
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    رحب مجلس الوزراء القطري بنتائج الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي انعقدت في مدينة أنقرة، يوم الخميس الماضي.

    وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس رحب بنتائج تلك الدورة، التي عقدت برئاسة كل من أمير البلاد، تميم بن حمد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية، أنقرة.

    وأكد مجلس الوزراء القطري أن مباحثات القمة القطرية التركية قد عكست عمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين.

    وسبق أن علّق أمير قطر، الخميس الماضي، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

    وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

    من جانبه، رد الرئيس التركي على تغريدة أمير قطر، قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أجرينا اليوم لقاءً بنّاء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات. وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

    وشهد أمير قطر والرئيس التركي، التوقيع على مذكرة شراء حصة من مجمع أستنيا بارك التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة هاليك التون تتعلق بالاستثمار المشترك المحتمل في مشروع "غولدن هورن"، ومذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول، واتفاقية بيع وشراء لميناء أورتادوغو أنطاليا بين شركة "غلوبال ليمان" وشركة "كيوتيرمينالز"، ومذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية حول نشاط التعاون والترويج المشترك في مجال المناطق الحرة.

    كما قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته لأنقرة، بزيارة إلى مكتبة الأمة في المجمع الرئاسي، مساء اليوم الخميس، وذلك برفقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

    يشار إلى أن "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" تشكلت عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, أردوغان, تميم بن حمد آل ثاني, قطر
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