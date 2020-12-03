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    عناصر من قسد في ريف دير الزور الشرقي

    فوضى متصاعدة في مناطق السيطرة الأمريكية شرقي سوريا

    © AFP 2020 / DELIL SOULEIMAN
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    حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش الأمريكي بشكل مكثف في سماء مدينة الحسكة السورية، تزامنا مع دخول مدرعات تابعة له إلى السجن المركزي سابقا، معتقل مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي حاليا، في حي غويران في المدينة.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن المروحيات الأمريكية حلقت على علو متوسط ومنخفض في سماء مدينة الحسكة، ظهر اليوم الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر، ولعدة ساعات.

    دعوات أممية لتحييد مياه الشرب شرق سوريا عن التنافس التركماني و الكردي
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    مصدر: مسلحو الميليشيات "التركمانية" يعاودون قطع مياه الشرب عن مليون سوري بالحسكة

    وأشار إلى أن عددا من المدرعات الأمريكية دخلت سجن غويران المركزي تزامنا مع تحليق المروحيات، وذلك في عملية لنقل عدد من المعتقلين من وإلى السجن باتجاه القواعد الأمريكية غير الشرعية بمدينة الحسكة.

    من جانب آخر أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي تنظيم "قسد"، وبدعم من الجيش الأمريكي، اعتقلوا عددا من المدنيين بينهم أطفال بعد مداهمة قرية في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة.

    وقالت المصادر إن قوة عسكرية مكونة من 10 سيارات لتنظيم "قسد"، داهمت قرية "أم رقيبة" شمال الشدادي، واعتقلت 12 مدنيا بينهم طفلان، دون توجيه أي تهمة تذكر، حيث تم اقتيادهم جميعا إلى إحدى مراكز الاعتقال في مدينة الشدادي.

    وعرف من هؤلاء المعتقلين (أحمد السيد والطفلين فيصل وعبد الغفور السيد وأحمد العليوي، ومحمد الدبلان وأحمد العبيدو، والصيدلي حميد وشقيقيه حسن وأحمد الدبلان). كما اعتقل تنظيم "قسد" بدعم من "التحالف الأمريكي" 5 أشخاص من قرية شمال محافظة ديرالزور.

    وبينت مصادر عشائرية لـ"سبوتنيك" أن

    قوة عسكرية من تنظيم "قسد" مكونة من 25 سيارة وبإسناد من طيران "التحالف الأمريكي"، داهمت خلال الساعات الماضية قرية "غريبة الشرقية" واعتقلت 5 أشخاص من أبناء القرية.

    وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات طالت كل من (خالد السوادي وحمود السوادي وفهد عقاب وشقيقه عزوز) المتطوع ضمن صفوف ما يسمى الاستخبارات العسكرية التابعة لتنظيم "قسد"، دون معرفة أسباب اعتقالهم، كما اعتقلوا المدني "فاضل هجان السوادي" وسرقة سيارته نوع "كيا" بالإضافة إلى 15 رأسا من الغنم، ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار أمريكي من منزله.

    مقتل مواطن تحت التعذيب

    وفي منحى أخر قتل شاب تحت التعذيب بعد يومين من الاعتقال في سجون تنظيم "قسد" بلدة عين عيسى شمال الرقة.

    الجيش الأمريكي وحلفائه يحاصرون العكيدات.. والبشير يطالب بحشد القبائل العربية لتحرير شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    تحييد مسلحين(عراقيين) موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وقالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن الشاب، إسماعيل محمد الجدوع، البالغ من العمر 25 سنة، اعتقلته دورية تابعة لاستخبارات تنظيم "قسد" منذ يومين بتهمة التواصل مع الفصائل التركمانية ثم نقلته إلى مقر عسكري لها في بلدة عين عيسى، حيث قامت بتسليم جثة الشاب لذويه والتي ظهرت على جسده آثار التعذيب مستخدمين أكبال كهربائية.

    وكان الشاب، خليل العساف الأحمد الميس، البالغ من العمر 25 سنة، قتل هو الآخر في بداية الشهر الماضي تحت التعذيب في سجن الرقة المركزي، بعد اعتقاله منذ سنة تقريبا من قبل تنظيم "قسد" بتهمة التواصل مع الفصائل التركمانية في منطقة تل أبيض شمالي الرقة.

     الاستيلاء على المنازل

    وأبلغت دورية تابعة لما يسمى "لواء الشمال" التابع لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، أصحاب 6 منازل في مساكن جمعية مؤسسة حوض الفرات الحكومية السورية، بضرورة إخلائها لصالح "لواء الشمال" خلال مدة 7 أيام وتسليمها لهم.

    وقالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن "لواء الشمال" استولى على عدد كبير من المنازل في منطقة حوض الفرات ومربع الاستقلال في الأحياء الغربية في مدينة الرقة، ولفتت إلى أن

    اللواء يسلم المنازل لعوائل عناصره وغالبيتهم من مدينة منبج ومدينة إدلب إضافة إلى نازحين من عفرين.

    وكان تنظيم "قسد" بتوجيهات من الجيش الأمريكي استولى على عدد كبير من المنازل ضمن المساكن الحكومية السورية في مدينة الحسكة والتي تشرف على نقاطهما العسكرية وقواعدهما.

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    الكلمات الدلالية:
    الحسكة, القوات الأمريكية, قسد
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