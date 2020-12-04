عبر سياسة "الترهيب والترغيب"... وزير الدفاع الإسرائيلي يبعث رسالة تهديد إلى غزة

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، رسالة تهديد جديدة إلى قطاع غزة وحركة "حماس".

ونشر غانتس شريط فيديو جديد، علقت عليه هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأية سيناريوهات أو عمليات عسكرية في قطاع غزة، وأنه إذا استمرت الاعتداءات الفلسطينية من القطاع، فإن أول المتضررين سيكونوا قادة الحركة، بشكل خاص.

גנץ בפנייה לפלסטינים: המזרח התיכון משתנה, זה אינטרס שלכם לחזור למשא ומתן. נסייע לכם בנושא החיסונים ונתחיל בדיקות מדגמיות במעברים. נקדם פרויקטים גדולים ברצועת עזה - בתנאי שיוחזרו השבויים והנעדרים ותופסק התעצמות חמאס@roysharon11 pic.twitter.com/UYLslt9lES — כאן חדשות (@kann_news) December 4, 2020

وشدد غانتس على أن بلاده لديها الاستعداد لأي سيناريو أي كان، وخطط واسعة لمواجهة أي تهديد، وكل محاولة للمس بالسيادة الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، وبأن الرد سيكون قاسيا وحازما.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تعمل مع هيئات دولية لتحسين الاقتصاد في قطاع غزة، وبأنه يدرس مشاريع مهمة لدفع الاقتصاد في القطاع، من بينها توسيع حركة التجارة ودخول عمال من القطاع إلى إسرائيل، والسماح بحركة التصدير من غزة إلى الخارج، ومساعدة قطاع الصناعة، وإقامة مناطق تجارية مشتركة.

وأفاد غانتس بأنه من بين الخطط المقترحة أيضا لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، تحسين وتقوية قطاع الطاقة والمياه وتنمية التصدير الزراعي، شريطة وقف عملية التعاظم العسكري لحركة "حماس" وإطلاق النار تجاه إسرائيل، وكذلك إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى "حماس" في القطاع.