إضاءة مبنى جامعة الدول العربية باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة... صورة

أضاءت جامعة الدول العربية مبناها العريق الذي يقع في العاصمة المصرية القاهرة، باللون البرتقالي للتضامن والالتزام الكامل بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.

وتقوم جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام أحمد أبو الغيط، بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة باللون البرتقالي، وذلك بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام كعلامة على التضامن والالتزام الكامل بحملة مناهضة العنف ضد المرأة وكدلالة على المستقبل الذي تنادي الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعاني فيها من أي شكل من أشكال العنف.

وأشار بيان صحفي للجامعة العربية، اليوم، إلى أن هدف الجامعة العربية هو تسليط الضوء على العنف ضد النساء والفتيات خلال جائحة "كوفيد-19".

وذكر البيان أن إنارة مبنى الجامعة العربية للتضامن مع هذه الحملة هي مبادرة تنفذها الجامعة للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار احتفال العالم بحملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتنتهي في 10 ديسمبر/كانون الأول، الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء ال16 يوما تضامنا مع الحملة.