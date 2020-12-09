الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب... صور

افتتح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب وسط العاصمة بغداد.

ويقام المعرض على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت، اسم شاعر العراق الكبير مظفر النواب.

وقال الكاظمي: "إن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت، اسم شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب. pic.twitter.com/cnDMezz4qE — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 9, 2020

ويقام المعرض في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد.

وأفتتح، صباح اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، بحضور رسمي ونخبوي وشعبي واسع.