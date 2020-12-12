مصر والأردن والعراق يبحثون تسهيل نقل الركاب بينهما بتذكرة موحدة

عقد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، اليوم السبت، اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.

وقال وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، إن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق.

وأضاف الوزير أنه "تم بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال التعاون بين البلدان الثلاث وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول".

وأوضح أن ذلك "سيكون من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة".

وأشار إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية لافتاً إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية.

وفي السياق، أكد وزير النقل الأردني المهندس مروان خيطان، أن ذلك يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما قدم وزير النقل العراقي ناصر حسين الشكر لنظرائه في الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الأثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال اللشركة.