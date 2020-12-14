محمد بن راشد: إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وإجراء ضد تمويل الإرهاب

أعلن حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، اعتماد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأشار حاكم دبي عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أنه تم اعتماد الهيئة خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في العام المنصرم 2020، مشيرا إلى أنها "ستراقب هذا الملف وتسن السياسات، وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في ٢٠٢٠.. اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات .. ستراقب الهيئة هذا الملف .. وتسن السياسات .. وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف. pic.twitter.com/RFCuxC7Spl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وتابع أنه تم اعتماد اليوم أيضا "إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات".

وأكد الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى أن "الإمارات الأولى عالميا في 121 مؤشرا رئيسيا، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".

واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في ٢٠٢١ برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات .. الامارات الأولى عالمياً في ١٢١ مؤشر رئيسي .. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة pic.twitter.com/YgmLYnoH0s — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وتابع: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين، واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

واعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين.واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه pic.twitter.com/DDaleKoBsA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وأضاف: "وضمن التزامات الدولة عالميا في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلا، والذي سيتطلب جهودا جادة وحقيقية ومستمرة".

وضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها .. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً .. والذي سيتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة . pic.twitter.com/I4xglbOnRD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وواصل الشيخ محمد بن راشد أنه تم اعتماد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2020 تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي، وتم اعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.

واعتمدنا اليوم تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي .. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.. آثارنا هي عمقنا التاريخي .. وكما قال المؤسس عليه رحمة الله "من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل " .. pic.twitter.com/kwtaJ8OcgH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وأردف حاكم دبي، مشددا: "آثارنا هي عمقنا التاريخي، وكما قال المؤسس عليه رحمة الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل".