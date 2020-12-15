اليمن.. مقتل عنصر من "القاعدة" في غارة لطائرة من دون طيار شمال مأرب

قتل، مساء الاثنين، عنصر مفترض من تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، في قصف شنته طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية، شنت غارة على أحد عناصر "القاعدة" أثناء مروره على متن دراجة نارية في منطقة البطحاء بعزلة حصون آل جلال في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب".

وأضاف، أن "الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العنصر المستهدف واحتراق دراجته دون التعرف على هويته".

ولم يصدر أي تعليق من الداخلية اليمنية بشأن الاستهداف الجوي.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى قصف مماثل استهدف سيارة لـ"القاعدة" في منطقة عرق آل شبوان بمديرية الوادي، إلى مقتل عنصرين تابعين للتنظيم الإرهابي.

وتنفذ طائرات من دون طيار أمريكية بين الحين والآخر، غارات تستهدف قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن الذي ينشط في عدد من المناطق في البلاد، مستغلا الصراع الدائرة للعام السادس تواليا.

ويشهد اليمن، معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ 2015م، حيث تسعى الحكومة والتحالف إلى استعادة مناطق شاسعة سيطر عليها الحوثيون، أبرزها العاصمة صنعاء.