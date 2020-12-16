قطر ترد للمرة الأولى على بيان "الموقف المسلح في عرض البحر"

رد رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على تصريحات وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، بشأن "دوريات خفر السواحل القطرية التي انتهكت حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين واعتقلتهم".

وقال الرميحي، ردا على تصريحات الوزير البحريني في تغريدة له، "البيان الركيك لا يستحق الرد، وما في داعي أنك تصعد بهذه اللغة وأنت أعلم الناس بالمسار القانوني عندما كنت تطلب رخص الصيد لأبنائك في المياه الإقليمية القطرية".

البيان الركيك لا يستحق الرد ، ومافي داعي انك تصعد بهذه اللغة وانت اعلم الناس بالمسار القانوني عندما كنت تطلب رخص الصيد لابنائك في المياه الاقليمية القطرية !! https://t.co/GzBAn3QpRh — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 14, 2020

​وأعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في كلمة بمناسبة يوم شرطة البحرين، أن "ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدٍ على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب، مضيفا: "احتوينا بسرعة موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.

وأعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية. وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة".