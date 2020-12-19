غضب واسع في العراق بعد صور قاسم سليماني في البرلمان... فيديو

أظهرت لقطات مصورة بثتها حسابات عراقية، انتشار صور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، داخل البرلمان العراقي.

وتبيّن اللقطات التي تضمنها مقطع فيديو قصير، تعليق صور سليماني والمهندس في مكانين داخل قاعة رئيسية لمجلس النواب العراقي، الأول أمام المنصة التي تجلس عليها رئاسة البرلمان، والثاني على الجدران المقابلة للمنصة.

وذكرت هذه الحسابات، أن تعليق الصور يأتي في إطار الاستعدادات لإقامة حفل تأبيني، اليوم السبت، داخل البرلمان العراقي بمناسبة مرور عام على مقتل سليماني والمهندس.

جانب من التحضيرات للحفل الخاص بذكرى استشهاد القائد ابو مهدي المهندس والقائد الجنرال قاسم سليماني يوم غد السبت في مجلس النواب العراقي pic.twitter.com/lL5mW4eK24 — ‏زهــراء الـحــاج (@ZA_R01) December 18, 2020

وأثار المقطع المصور، رفضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالبت أحزاب وقوى مناوئة لإيران بضرورة إنهاء تلك المظاهر التي تظهر العراق كأنه جزء من إيران، وهذا غير موجود في العلاقات الدولية، وطبيعة التعاون بين الدول الأخرى الذي يتم من خلال القنوات الرسمية.

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.