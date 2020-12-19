مصر... انهيار عقار قديم بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، مساء اليوم السبت، انهيار عقار قديم، وسط أنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وذكر موقع "مصراوي" أن العقار المكون من 3 طوابق يقع في حي الجمرك في وسط المدينة الساحلية.

وأشار الموقع إلى أن غرفة العمليات بالحي تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

وذكر أن مسئولي الحي، وضباط قسم شرطة الجمرك، وقوات الحماية المدنية انتقلوا رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من فحص الجهات المعنية أن العقار بناء قديم، وانهار دون وقوع ضحايا حتى الآن.

ولكن الموقع نقل عن شهود عيان، وجود رجل وطفل تحت أنقاض العقار المنهار.

وبدورها باشرت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا، بينما جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة.

وقبل نحو أسبوعين، لقي 6 أشخاص مصرعهم في انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة محرم بك، بالمدينة ذاتها.