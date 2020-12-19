الإرياني: تصاعد عمليات تجنيد "أنصار الله" للأطفال وعلى المجتمع الدولي تصنيفهم "منظمة إرهابية"

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بارتكاب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بحق الطفولة في اليمن بينها التجنيد الإجباري، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيف الجماعة منظمةً إرهابية.

القاهرة- سبوتنيك . وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر": "نجدد التحذير من تصاعد وتيرة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأطفال، وأخذهم عنوة من منازلهم ومقاعد الدراسة والمساجد لجبهات القتال، بعد نفاد مخزونها البشري في معاركها العبثية، وتنفيذا للأجندة الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

وأضاف الإرياني أن "جرائم الحوثيين بحق الطفولة في اليمن لم تقف عند عمليات تجنيد الأطفال التي تشير الإحصائيات إلى تجنيد 10 آلاف منهم خلال عامين"، مشيرا إلى "أن مئات الأطفال فارقوا الحياة أو أصيبوا بإعاقات دائمة بقناصة وقذائف الحوثيين التي طالت الأحياء السكنية والمنازل".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفل بـ"إدانة جرائم وانتهاكات الحوثيين غير المسبوقة للطفولة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلالها كوقود لمخططاتهم وأنشطتهم الارهابية"، داعياً إلى "تلبية مطالب اليمنيين في تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً".