فنانان سعوديان يلتقيان الجمهور عبر حساب وزير الثقافة السعودي... فيديو

حل فنانان سعوديان شهيران، ضيوفا على الجمهور، عبر حساب وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود.

ونشر الوزير السعودي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر حضور الفنانان السعوديان، راشد الماجد، وماجد المهندس، ضيوفا في برنامج يبثه وزير الثقافة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تحت اسم "ضيف بدر".

وأظهر مقطع الفيديو أداء مختلف الأغاني، التي يحبها جمهورهما، وأحدث المقطع تفاعلا كبيرا من المستخدمين عبر إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Bader bin Farhan Alsaud (@baderaalsaud)

وقال راشد الماجد تعليقا على ظهوره في "ضيف بدر": "يشرفني يا ماجد المهندس أن أكون معك في ضيافة سمو وزير الثقافة في ضيف بدر عبر منصة الإنستغرام".

وكان ماجد المهندس قد قال أيضا عبر حسابه على موقع "تويتر": "جمهوري الغالي، باقابلكم في ضيف بدر، على حساب سمو وزير الثقافة على منصة إنستغرام".

يشرفني يا ماجد أكون معك في ضيافة سمو وزير الثقافة في #ضيف_بدر على منصة الانستغرام



https://t.co/2pL4YJS94Y



ليلة ما راح ينساها أحد https://t.co/kemHKzXUx9 — راشد الماجد (@RashedTV) December 17, 2020

​ويمتلك حساب وزير الثقافة على إنستغرام أكثر من 225 ألف متابع في وقت قصير، ويحدث برنامج "ضيف بدر" تفاعلا واسعا عبر الحساب، خاصة وأنه يستضيف كبار النجوم والشعراء، الذين يقدمون أمسيات مختلفة للجمهور السعودي.