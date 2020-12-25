رد فعل السيسي عندما شاهد مواطنين لا يرتدون كمامات في الشارع... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو يحيي مواطنين يهتفون له في الشارع.

وتناولت العديد من المواقع المصرية ردة فعل السيسي في الفيديو عندما لاحظ أن المواطنين الذين يحيوه لا يرتدون الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وكيف حثهم على ارتدائها بعد خروجه من السيارة لتحيتهم.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عنف المشرف على أحد مشاريع الإنشاءات في شهر نيسان/ أبريل أثناء قيامه بزيارة تفقدية، وذلك بعدما لاحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لوقاية العمال من فيروس "كورونا" المستجد.

كما وجه السيسي بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، وتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانا للعاملين في هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وكذلك العاملين في منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، كشفت الأربعاء الماضي عن طريقة غير متوقعة لانتقال فيروس "كورونا" المستجد، في وقت تشهد فيه مصر تزايد عدد الإصابات.

وقالت زايد "نلاحظ جميعا وجود زيادات (في عدد المصابين بكورونا)، لاسيما في منطقة القاهرة الكبرى (مدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، وعواصم المحفاظات الـ27".

وأضافت الوزيرة المصرية "يجب أن نعرف معايير خطورة المكان الذي نتردد عليه"، مشيرة إلى أن "المكان المغلق هو الأكثر خطورة".

وقالت إن "وجود الأشخاص لمدة طويلة في الأماكن المغلقة يجلعهم أكثر عرضة للإصابة".

وكشفت الوزيرة أن الأماكن التي تشهد أصواتا عالية تتزايد فيها احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومضت موضحة "عندما تكون في مكان فيه ازدحام أو صوت عالي أو ارتفاع في الأصوات تتزايد احتمالية الإصابة بكورونا".

وأضافت في هذا الصدد أن الأماكن التي تشهد أصواتا عالية "يكون فيها رذاذ أكثر وانتقال أكثر للعدوى".