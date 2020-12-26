مصرع 7 من مصابي كورونا في حريق بأحد المستشفيات في مصر

لقي 7 أشخاص من مصابي فيروس كورونا المستجد مصرعهم، اليوم السبت، في حريق نشب بقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة العبور بمحافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الحريق اندلع بقسم العناية المركزة بالمستشفى الذي يضم مرضى لوباء كورونا.

وأوضح موقع بوابة "أخبار اليوم"، أن الحريق أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وكانت قوات الحماية المدنية قد توجهت لموقع الحادث، عقب الإبلاغ عن الحريق، وتم إبعاد المواطنين عن موقع الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، خلال الأيام الأخيرة عن ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات اليومية بوباء كوفيد-19، حيث تم تسجيل 1133 إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى أكثر من 130 ألف حالة.

فيما توفي 49 شخصا من بين المصابين أمس ليصل الإجمالي إلى 7309 حالة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، أكد الخميس أنه "تمت الموافقة على التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز 30 مليون جرعة أخرى"، مشيرا إلى أن هناك موازنة مفتوحة للقطاع الصحي في مواجهة الموجة الثانية لكورونا.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق إلغاء كل حفلات ليلة رأس السنة لهذا العام لمنع التجمعات كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين لها، ومن جهتها أعلنت وزيرة الصحة المصرية تجهيز 346 مستشفى للعزل بها 35 ألف سرير وخمسة ألاف سرير رعاية مركزة و2400 جهاز تنفس صناعي.