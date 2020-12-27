الجيش الليبي: سنرد على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع

أعلن المكتب الإعلامي للجيش الليبي، اليوم الأحد، أن الجيش سيرد على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

الجيش الليبي للعربية: سنرد على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 27, 2020

​وقال آكار، خلال زيارته لقيادة مجموعة العمل التركي في ليبيا ولقائه مع الوحدات التركية، اليوم الأحد: "سنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة في حال هاجمت القوات التركية في ليبيا".

وأضاف أن: "المشكلة الأساسية في ليبيا هي قوات حفتر وداعميه"، مطالبا "بأهمية المساهمة من الجميع في إيجاد حل للأزمة في ليبيا وأي تصرف خارج ذلك يعتبر تصرفا خاطئا".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد وصل، ظهر السبت، إلى بلدية طرابلس، على رأس وفد ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.