سلطنة عمان تعلن موعد فتح حدودها والشروط اللازمة للدخول إلى أراضيها

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية، "يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على فحص "PCR" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ 72 ساعة على الأكثر".

وأضافت الوكالة "سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة".

اللجنة العليا تقرر إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى #السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م. pic.twitter.com/GTHubM7ud3 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 27, 2020

وأشارت إلى أنه "سيتم تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية عند القدوم للسلطنة والالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام".

وأكدت "عدم احتساب فترة العزل للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعةَ الأجر".

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ اعتبارا من 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة أسبوع، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.