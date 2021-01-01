أمير الكويت: نتطلع إلى القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي

قال أمیر الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، إننا نتطلع إلى القمة الخليجية المقبلة بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي.

وذكرت قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، بأن أمير الكويت قد أعرب عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي خلال القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكد نواف الأحمد الجابر الصباح على أن القمة الخليجية ستهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.

وأفادت القناة بأن تصريحات أمير الكويت جاءت خلال اجتماعه، ظهر اليوم، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر يماية، وذلك للاطلاع على نتائج الجولة التي قام بھا لعدد من دول مجلس التعاون حاملا رسائل خطیة من أمير البلاد.

وأعرب أمير الكويت عن ارتیاحه لنتائج الجولة المكوكية الخليجية التي قام بها وزير خارجية بلاده، قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية، في الخامس من الشهر الجاري.

ووجه الأمیر نواف الأحمد الجابر الصباح، عددا من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان آخرهم سلطان عمان، السلطان ھیثم بن طارق، وذلك بعد 3 رسائل مماثلة بعثها الأمير إلى كل من رئيس دولة الإمارات، الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان، وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت القناة إلى أن رسائل أمير الكويت سلمَّها وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والتي تضمنت العلاقات الثنائیة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل دعمھا في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین، الإقلیمیة والدولیة.