الصحة المصرية تكشف موعد تلقيح المواطنين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، أن عملية تلقيح المواطنين ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي، مع وزارة الداخلية لتحديد الأماكن التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، أن الوزارة وفرت أكثر من 39 مليون سرنجة، بالإضافة إلى الكميات الموجودة بالمحافظات، مشيرة إلى تعاقد الوزارة مع الشركات الوطنية لتوريد المزيد من السرنجات.

وأشارت إلى الانتهاء من الموقع الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فضلا عن إضافة فيديو لتوضيح كيفية عمل اللقاح، وشرح للموافقة المستنيرة التي سيوقع عليها متلقي اللقاح.

وقالت الوزيرة إن متلقي الجرعة الأولى من اللقاح سيتلقى تقريرا طبيا لمتابعة حالته على مدار الأيام لحين تلقيه الجرعة الثانية، والتي ستكون بعد 21 يوما من الأولى، لافتة إلى أنه تلقيح المواطنين في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا وكندا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتة إلى وفاة 56 حالة جديدة.