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     صنعاء، اليمن، يونيو 2020

    السفير الإيراني في صنعاء: لقد ولى عهد الوجود الأمريكي في المنطقة

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    قال السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، يوم السبت،  يتعين على أمريكا أن تدرك بأن عهد وجودها في المنطقة قد ولىّ، وكابوس "الشهيد سليماني" سيلاحق الأعداء حتى القضاء عليهم نهائيا.

    وفي كلمة له خلال مراسم لأحياء ذكرى القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، أقيمت، بصنعاء مساء السبت، وصف إيرلو اليمن بأنها القلب النابض لجبهة المقاومة واليد العليا لمحور المقاومين وأمل العالم، بحسب وكالة "إيرانا" الإيرانية. 

    آية الله علي خامنئي
    © AFP 2020 / KHAMENEI.IR
    المرشد الإيراني يتوعد أمريكا ويتحدث عن "حادث غير عادي سيذكره التاريخ"

    وقال السفير الإيراني بأن اليمن أفشل بثباته وصموده في وجه العدوان والحصار خطط الاستعمار والصهيونيةلافتا إلى أن "طهران تقف إلى جانب الشعب اليمني وترفض العدوان وتدعم الحل السياسي العادل في هذا البلد". 

    وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد قتل في الثالث من يناير/ كانون ثاني 2020، وقتل برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف جوي قرب مطار بغداد.

    وقد شهدت مراسم الاحتفال بالذكرى الاولى لمقتل سليماني تهديدات كثيرة لقيادات إيرانية، منهم اسماعيل قاآني والذي يتولى قيادة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خلفا لـ"سليماني"، حيث أكد أن الرد على مقتل سلفه قد يأتي في أي مكان.

    وقال نصا: "من داخل بيوتها (يقصد الولايات المتحدة) قد يخرج أشخاص يردون على فعلتها القذرة".

    هذا وقد دارت خلال الأسابيع الاخيرة بعض الملاسنات، والتهديدات بين أمريكا وإيران، وصلت ذروتها بتحركات عسكرية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

    حيث أرسلت الولايات المتحدة قاذفات "بي 52" إلى منطقة الخليج، وعلقت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في بيان قائلة: إن رحلة بي 52 تهدف إلى "التأكيد على التزام الجيش الأمريكي بالأمن الإقليمي وإظهار قدرة فريدة على نشر قوة قتالية ساحقة بسرعة في غضون مهلة قصيرة".

    وتعتبر رحلة الـ بي 52 هي المرة الثانية هذا الشهر التي يرسل فيها البنتاغون القاذفات النووية إلى المنطقة، حيث أعلنت البحرية الأمريكي في 21 ديسمبر/كانون الأول عن إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية عبر الخليج العربي، مصحوبة بطرادات صاروخية موجهة.

    يأتي ذلك وسط تباين للرؤى داخل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشأن احتمال هجوم إيراني عشية الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني.

    انظر أيضا:

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