توافد الحشود في بغداد لإحياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس... فيديو وصور

تجمعت حشود في محيط مطار بغداد الدولي، لإحياء الذكرى الأول لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، اللذان أغتيلا بغارة أمريكية في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للحشود وهم يضيئون الشموع ويحملون صورا لضحايا الغارة الأمريكية.

Currently at the scene of the explosion near Baghdad airport. #WeRemember pic.twitter.com/8D8dbsZaxw — rawan (@shiafied) January 2, 2021

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البلاد، أمس السبت، استنفارا أمنيا تزامنا مع ذكرى مقتل القياديين، بالإضافة لدعوات بعض الفصائل إلى التظاهر، وتحسبا لهجمات صاروخية جديدة ضد المصالح الأمريكية.

Tribute to Al Muhandis and Hajj Qassem at the location of their martyrdom on the road to Baghdad Airport 💔- Allah Yerhamhom Brave Heroes🕊 pic.twitter.com/acxjGMEWsL — Suribelle (@PalmyraDove) January 2, 2021

ودعا قائدا فصيل "بدر" هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المنضويين في "الحشد الشعبي" إلى التظاهر بمناسبة. الذكرى الأولى.

وأعلنت قيادة شرطة ​بغداد​، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​.

ومن المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية اليوم تجمعات ومسيرات في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، وسط مخاوف من استهداف المنطقة الخضراء.

Iraqi people chant anti-American slogans at the martyrdom site of Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandes, at Baghdad airport. pic.twitter.com/KTLqLi3FNT — spriters (@neccamc1) January 2, 2021

وتخشى بغداد تجدد الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية سواء في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، أو القواعد التي تضم عسكريين أمريكيين في المحافظات العراقية الأخرى.