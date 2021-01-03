توافد الحشود في بغداد لإحياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس... فيديو وصور

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للحشود وهم يضيئون الشموع ويحملون صورا لضحايا الغارة الأمريكية.
Currently at the scene of the explosion near Baghdad airport. #WeRemember pic.twitter.com/8D8dbsZaxw— rawan (@shiafied) January 2, 2021
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البلاد، أمس السبت، استنفارا أمنيا تزامنا مع ذكرى مقتل القياديين، بالإضافة لدعوات بعض الفصائل إلى التظاهر، وتحسبا لهجمات صاروخية جديدة ضد المصالح الأمريكية.
Tribute to Al Muhandis and Hajj Qassem at the location of their martyrdom on the road to Baghdad Airport 💔- Allah Yerhamhom Brave Heroes🕊 pic.twitter.com/acxjGMEWsL— Suribelle (@PalmyraDove) January 2, 2021
ودعا قائدا فصيل "بدر" هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المنضويين في "الحشد الشعبي" إلى التظاهر بمناسبة. الذكرى الأولى.
وأعلنت قيادة شرطة بغداد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
Baghdad airport pic.twitter.com/NLvKGqsQzr— spriters (@neccamc1) January 2, 2021
ومن المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية اليوم تجمعات ومسيرات في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، وسط مخاوف من استهداف المنطقة الخضراء.
Iraqi people chant anti-American slogans at the martyrdom site of Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandes, at Baghdad airport. pic.twitter.com/KTLqLi3FNT— spriters (@neccamc1) January 2, 2021
وتخشى بغداد تجدد الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية سواء في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، أو القواعد التي تضم عسكريين أمريكيين في المحافظات العراقية الأخرى.
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