القوات العراقية تعثر على نفق ومواد متفجرة من مخلفات "داعش"... صور

عثرت القوات العراقية، اليوم الاثنين، على نفق ومواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء تلعفر شمالي العراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثاني لواء المشاة 73 الفرقة الخامسة عشرة من العثور على نفق كان يستخدمه عناصر "داعش" الإرهابي في التمويه".

وتابع البيان "بالإضافة إلى مواد متفجرة من مخلفات الإرهاب في قرية تل الصوبان التابعة الى قضاء تلعفر، وجرى معالجة المواد وتفجيرها وكذلك تدمير النفق من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.