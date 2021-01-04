القوات العراقية تداهم وكرا لـ "داعش" عقب قصفه... صور

داهمت القوات العراقية وكرا لتنظيم "داعش" عقب تنفيذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": " بعد تنفيذ الضربة الجوية في وادي الكور بمحافظة كركوك"، والتي أسفرت عن قتل عنصرين من "داعش"، تم تنفيذ واجب مشترك بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع اللواء 45 الفرقة 11 بالجيش العراقي للبحث والتفتيش في المكان المستهدف".

وأضاف رسول " وقد عثرت قواتنا على وكر لـ "داعش" بداخله حزام ناسف وبندقيتين كلاشينكوف و21 مخزن بندقية وسلاح و7 مخازن M16 مع عتاد 150 إطلاقة وعتاد AK عدد (690) و9 رمانات يدوية وأدوية وعلاجات مختلفة وعلمين لداعش الإرهابي وبطاريتي شحن وعاكسة، تم تدمير الوكر بعد اخراج المواد المضبوطة منه".

وقد عثرت قواتنا على وكر لداعش بداخله حزام ناسف وبندقيتين كلاشينكوف و٢١ مخزن بندقية وسلاح و٧ مخازن M16 مع عتاد (١٥٠) إطلاقة وعتاد AK عدد (٦٩٠) و٩ رمانات يدوية وادوية وعلاجات مختلفة وعلمين لداعش الإرهابي وبطاريتي شحن وعاكسة، تم تدمير الوكر بعد اخراج المواد المضبوطة منه. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 3, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.