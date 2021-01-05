تسجيل نادر... لحظة إعلان تأسيس مجلس التعاون الخليجي منذ 40 عاما

تنطلق القمة الخليجية الـ 41، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، والتي يؤمل أن تقود إلى إنهاء الخلاف الخليجي وإعادة اللحمة إلى دول مجلس التعاون.

وبهذه المناسبة بث حساب مجلس التعاون على تويتر مقطعا صوتيا نادرا يوثق لحظة الإعلان عن تأسيس المجلس قبل 40 عاما.

وتلا البيان وقتها وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، وذلك بتاريخ 4 فبراير/شباط 1981.

وقال الوزير السعودي آنذاك إن تأسيس المجلس يأتي إدراكا من دول الخليج الست "لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري".

وأضاف "رغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 4 فبراير 1981م، وزراء خارجية هذه الدول واستأنفوا التشاور بينهم، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية".

تنطلق اليوم أعمال #القمة_الخليجية_41 المنعقدة في مدينة العُلا التاريخية في المملكة العربية السعودية بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستهلين عقداً خامساً من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة. pic.twitter.com/pQ7MU7VAjy — مجلس التعاون (@GCCSG) January 5, 2021

وتنطلق في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، وسط آمال في الخروج منها باتفاق يعيد الوحدة إلى البيت الخليجي بعد أكثر من 3 سنوات على أزمة عصفت به.

وكانت الرياض قد استبقت انطلاق القمة، وأعلنت مساء أمس الإثنين، إعادة فتح الأجواء والحدود البرية مع قطر في خطوة فسرت كبادرة حسن نية من قبل المملكة.

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطر، منذ منتصف عام 2017 وفرضت الدول الأربع حظرا دبلوماسيا عليها.