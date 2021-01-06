علقت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي، على المصالحة الخليجية التي أنهت الخلاف بين قطر والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مؤكدة على أهمية الدور الكويتي في إنهاء الأزمة.

ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول رومانوسكي: "الكويت لعبت دورا حاسما في استعادة وحدة الخليج"، مضيفة: "وحدة الخليج أمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات المشتركة".

وقال السفيرة الأمريكية في الكويت: "يعود الفضل بشكل كبير في انفراج القمة الخليجية واتفاق العلا إلى الوساطة الدؤوبة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح".

وأعلن نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، توقيع قادة وفود دول الخليج على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، وموافقة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة الخليجية في السعودية، واتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام وواثقون من أنه سيكون دائما.

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بلحظات فارقة تتطلب استشعار المسؤولية التاريخية وتلبية آمال شعوبها لتحقيق مستقبل أفضل.

وأشاد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالتوقيع على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت، الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، ووصف التوقيع على بيان القمة بـ"الإنجاز التاريخي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد اصطحب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في سيارته في جولة برية، على هامش انعقاد القمة الخليجية.

يذكر أنه في 5 يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الرباعي العربي) "إجراءات عقابية" على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.