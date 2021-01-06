صحفي إسرائيلي يكشف سبب عدم تنظيم حفل توقيع رسمي بين نتنياهو والبرهان

كشف صحفي إسرائيلي السبب وراء عدم تنظيم حفل توقيع رسمي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها أن لم يعقد حفل رسمي للتوقيع على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، اليوم الأربعاء.

وذكر رافيد أن البيت الأبيض حاول تنظيم حفل توقيع رسمي بمشاركة نتنياهو والبرهان، وكان أحد الخيارات هو عقد مثل هذا الحفل في إمارة أبو ظبي، هذا الأسبوع، كجزء من زيارة نتنياهو الأولى للإمارات العربية المتحدة.

2 / הבית הלבן ניסה לארגן טקס חתימה חגיגי בהשתתפות נתניהו ונשיא סודאן. אחת האפשרויות היתה לקיים טקס כזה באבו דאבי השבוע כחלק מביקור ראשון של נתניהו באיחוד האמירויות. אך הסגר בישראל ומתיחות ביטחונית בין סודאן לאתיופיה הורידו את הרעיון מסדר היום — Barak Ravid (@BarakRavid) January 6, 2021

وأوضح الإعلامي الإسرائيلي أنه كان أحد الخيارات المتاحة هو عقد مثل هذا الحفل في أبو ظبي هذا الأسبوع لكن الإغلاق في إسرائيل بسبب تفشي كورونا، والتوترات الأمنية بين السودان وإثيوبيا أزالا الفكرة من جدول الأعمال.

ووقع السودان، اليوم الأربعاء، رسميا على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال زيارة تاريخية أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وبحسب المصدر ذاته، مثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة.

وبذلك أصبح السودان هو الدولة العربية الثالثة التي توقع على الاتفاقيات المذكورة بعد الإمارات والبحرين.