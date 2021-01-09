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    علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020

    علاء مبارك منتقدا مسؤول مصري سابق: "رجل الكاوتشوك" وفقد الكثير من الاحترام

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اليوم السبت، الدكتور مصطفى الفقي، المسؤول البارز في عهده، والمفكر السياسي.

    وغرد مبارك عن مصطفى الفقي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رجل الكاوتشوك مرونة غير عادية شخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حسب الظروف والتوقيت فقد كثير من الاحترام للأسف".

    وجاء انتقاد علاء مبارك للدكتور مصطفى الفقي تعقيبا على مهاجمة مغردة لطرح الأخير مذكراته.

    ​ويشغل الدكتور مصطفى الفقي حاليا منصب مدير مكتبة الإسكندرية.

    مبارك
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    بالفيديو... كاتب سياسي بارز: حسني مبارك لم يكن عدوانيا ومنع سفري لمدة عام
    يشار إلى أن الفقي صرح لبرنامج "شيخ الحارة" في رمضان 2019 أنه كان حريصا على نقل الحقيقة كاملة إلى الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك.

    وقال: "الكل يعلم أنني كنت أكثر شخص كان الرئيس مبارك يصيح فيه، وكنت أنقل له الحقيقة كما هي إلى جانب آراء الشارع المصري".

    وأوضح أن "مبارك" كان مستمعا جيدا، ولم يكن عدوانيا، كما تردد عنه، وقال موضحا: "عندما كنت أنقل له الحقيقة كان يسألني "ألا توجد أخبار جيدة"، وكنت أجيبه بـ "لا"، معقبا: "بعض الناس كانت تحب تقول أخبار وردية، وكنت سكرتير الرئيس السياسي لمدة 8 سنوات، وإذا طلب مني الرأي أقوله بصراحة، وصححت صورة الكثيريين لديه".

    كما كشف مصطفى الفقي للبرنامج أن مبارك وصفه بـ"راكب مراجيح الهوا"، مشيرا إلى أنها شهادة حق له يعتز بها، كونه يعلم أن لديه ملاحظات على النظام، والجملة تعني أنه صاحب موقف بحسب رؤيته.

    كما صرح أن مبارك منع سفره لمدة عام بسبب قوله في إحدى الندوات: "الولايات المتحدة تنظر لسوريا باحترام وغير حب وتنظر لمصر بحب وغير احترام".

    وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.

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    الكلمات الدلالية:
    مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية, مصر, محمد حسني مبارك, حسني مبارك, علاء مبارك
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