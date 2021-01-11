العراق يرفع الطاقة التكريرية لمصفى "الصمود" إلى 140 ألف برميل في اليوم

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين 11 يناير/كانون الثاني، عن رفعها الطاقة التكريرية لمصفى "الصمود" إلى 140 ألف برميل نفط في اليوم.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبال إسماعيل، قوله إنه تم حاليا افتتاح مشروع تأهيل وحدة "صلاح الدين 2" في مصفى "الصمود" في بيجي.

وأوضح أن طاقة تلك الوحدة تصل إلى 70 ألف برميل نفط في اليوم، لترتفع الطاقة التكريرية إلى 140 ألف برميل نفط جديدة في اليوم.

وتابع الوزير العراقي، قائلا: "الجهد الوطني قد نجح وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة من إعادة بناء وتاهيل مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 70 ألف برميل باليوم، بعد ان دمرته عصابات داعش الإرهابي وأدى إلى إيقاف الإنتاج الكلي للمصفى، الذي كان بطاقة 280 ألف برميل".

استمر إسماعيل، قائلا: "خطط الوزارة تهدف إلى إعادة المصفى إلى طاقاته السابقة، وهو هدف عظيم لنا جميعا".

وأتم بقوله: "هذا كله فضلاً عن إضافة وحدات تحسين البنزين، والتي تهدف إلى الارتقاء بنوعية المشتقات النفطية".