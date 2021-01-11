العراق... اجتماع بين رئيسي الحكومة والبرلمان لمناقشة إقرار مشروع الموازنة

عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، لمناقشة إقرار مشروع الموازنة.

ونقل موقع "السومرية" عن مكتب الحلبوسي قوله: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها".

وأضاف الحلبوسي أن "الجانبين ناقشا اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية".

ولفت مكتب رئيس البرلمان العراقي إلى أن الحلبوسي أكد مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة، لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع أنه "جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وأكمل بقوله "تم التاكيد على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد".