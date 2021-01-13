مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ميناءي السويس والزيتيات على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وقالت الهيئة إن شدة الرياح تتراوح بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن المتوقع فتح الميناءين مجددا فور تحسن الأحوال الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من طقس اليوم الأربعاء، بسبب تعرض البلاد لموجة رياح تستمر مدة 3 أيام.

وقال خبراء الأرصاد، إن الطقس يشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا على بعض المناطق، وانخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة لـ 18 درجة بينما تصل اليوم الأربعاء 25 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحوا أن الطقس يشهد اليوم رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من (السلوم – مطروح – إسكندرية – بلطيم – رشيد)، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية بفرصة سقوط (30%).