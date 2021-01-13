الديوان الملكي السعودي يعلن موعد جنازة الأمير خالد بن عبد الله 

أعلن الديوان الملكي السعودي، موعد جنازة الأمير خالد بن عبد الله، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن " الأمير الراحل انتقل إلى رحمة الله تعالى، وسيصلى عليه يوم غد الخميس"، مضيفة: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

توفي الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، سليل عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة، والذي اشتهر بشغفه بخيول السباقات".

والأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية، حسبما أفاد تقرير لشبكة "إرم نيوز". أعلنت وفاته اليوم الثلاثاء.

وكان الأمير الراحل يمتلك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم"، وهو أيضا أحد أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم وحاز بعض أبرز ألقاب سباقاتها.

وكان يمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. وقدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لجودمونت، دوجلاس إرسكين كروم: "سيذكر الأمير الراحل دائما على أنه رجل عائلة هادئ وكريم وخير، تتحدث جياده باسمه. إنه يترك إرثا سيصمد أمام اختبار الزمن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حديث لـ"بي بي سي".