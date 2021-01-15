نجل جمال عبد الناصر يوجه رسالة إلى والده بشأن السيسي... فيديو

وجه عبد الحكيم عبد الناصر، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، اليوم الجمعة، رسالة له بشأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 103 عاما على ذكرى ميلاد والده.

وأكد نجل عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، أن الرئيس السيسي حقق في خلال الست سنوات الماضية قفزات كبيرة كان يحلم بها لمصر.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر موجها حديثه إلى والده الراحل: "لقد حققت مصر في خلال 6 سنوات قفزات كبيرة من التي كنت تحلم بها لهذا الوطن العظيم".

وأردف: "لقد أصبحنا اليوم نقوم بالإنجازات بإرادة مصرية خالصة وبإحساس نابع من داخلنا، وليس من منطلق أنه مطلوب مننا القيام بواجباتنا".

وتابع لوالده: "وحشتنا جدا، شعبك وأبنائك الملايين في مصر والعالم العربي بخير الحمد لله".

وكشف عبد الحكيم عبد الناصر في مداخلته الهاتفية مع البرنامج التلفزيوني "حقائق وأسرار" أن والده الراحل كان حريصا طوال الوقت على قراءة شكاوى المواطنين والرد عليها، مضيفا أنه فوجئ في خلال الـ50 عاما الماضية بالعديد من الأشخاص الذين يخبروه أن والده رد بالفعل على رسائلهم وشكواهم.

وقال إنه لا يتذكر أنه دخل على والده في يوم من الأيام بالمنزل، سواء في المكتب أو غرفة النوم ووجده يستجم أو في راحة، وإنما كان دائما ما يجده إما في مقابلة أو وهو يقرأ شكاوى المواطنين على وجه الخصوص.

ويتزامن الاحتفال بالذكرى الـ103 لميلاد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر مع ذكرى مرور 50 عاما على افتتاح مشروع السد العالي.